Sono passati più di quarant'anni dal suo debutto, ma lo Sinclair ZX Spectrum non è solo un pezzo di silicio e plastica: è un’icona pop che rifiuta di finire in soffitta. Se il VIC-20 ha aperto le porte, lo "Speccy" ha letteralmente abbattuto i muri, portando la rivoluzione informatica nelle case di milioni di europei con il suo design inconfondibile e quell'arcobaleno obliquo che prometteva mondi infiniti.

Molti veterani e nuovi appassionati tornano periodicamente a digitare su quei tasti di gomma (o a simularli tramite accuratissimi emulatori), riscoprendo la magia di una macchina che, nella sua estrema semplicità, ha dato i natali all’industria videoludica moderna. Abbiamo passato pomeriggi interi a fissare barre colorate che danzavano sullo schermo, ipnotizzati da un ronzio stridente che per noi non era rumore, ma il suono del futuro che veniva caricato in memoria.

Vai al quiz

Lo ZX Spectrum fu la visione di Sir Clive Sinclair resa accessibile a tutti. Mentre la concorrenza puntava su macchine ingombranti e costose, lo Spectrum era piccolo, elegante e maledettamente economico.

Dalle leggendarie cassette caricate con il Registratore Sinclair, alle notti passate a copiare listati in BASIC dalle riviste di settore, lo Spectrum ha definito il concetto di "bedroom coding". È su questa macchina che sono nati capolavori come Manic Miner, Jetpac e Knight Lore, dimostrando che la creatività non ha bisogno di gigabyte per brillare.

Al netto dei ricordi, dei pomeriggi passati a regolare l'azimuth della testina del mangianastri e delle ore trascorse a imprecare davanti a un "R Tape loading error, 0:1", quanto conoscete davvero questo pioniere a 8-bit? Siete sicuri di ricordare ogni dettaglio della sua architettura e della sua storia turbolenta?

Per celebrare la piccola macchina nera che ha sfidato i giganti americani, abbiamo preparato un nuovo quiz dedicato interamente all'universo Sinclair ZX Spectrum.

Vai al quiz

Le regole sono semplicissime:

Quattro risposte possibili, ma solo una è quella corretta. 20 secondi di tempo per ogni domanda: non c'è tempo per consultare il manuale cartaceo! Tematiche varie: Dalla storia della Sinclair Research ai segreti tecnici dello Z80, passando per i titoli più iconici della sua libreria.

Al termine, otterrete un punteggio che certificherà se siete dei veri guru del BASIC o se avete bisogno di ricaricare il nastro dall'inizio. Condividete il risultato e sfidate i vostri amici per scoprire chi è il vero re degli 8-bit britannici!

(E se trovate qualche bug, segnalatecelo subito... a meno che non sia un problema di attribute clash dello schermo!)