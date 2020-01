Quantic Dream: il 2020 sarà “pieno di sorprese” stando a David Cage

Durante l’anno scorso Quantic Dream si è slegato da Sony per intraprendere una nuova avventura come casa di sviluppo multipiattaforma. Lo studio capitanato da David Cage ha visto nel proprio 2019 la pubblicazione dei loro ultimi lavori quali: Heavy rain, Beyond Two Souls e Detroit Become Human anche su PC, tramite la piattaforma Epic Games Store.

In vista del nuovo anno, David Cage ha pubblicato su Twitter una dichiarazione che farà sicuramente piacere agli appassionati dei lavori dello studio francese. “Il 2019 è stato un anno fantastico per lo studio. Il 2020 dovrebbe essere ancora più emozionante. Abbiamo molte sorprese per i nostri fan, quindi rimanete sintonizzati! E nel 2020 più che mai: sii deviante!”

Ok, I'm late… but I wanted to say

HAPPY NEW YEAR!

I wish you the best for 2020.

2019 has been an amazing year for the studio.

2020 should be even more exciting! We have a lot of surprises to come for our fans, so stay tuned!

And in 2020 more than ever: be deviant! pic.twitter.com/M7OS4SvvJq

— David Cage (@David__Cage) January 14, 2020