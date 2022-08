Nella scorsa Opening Night Live durante la Gamescom 2022, abbiamo assistito a sorpresa ad un nuovo annuncio targato Quantic Dream. Il noto team autore di alcune delle esclusive PlayStation più amate e particolari, come Heavy Rain e Detroit Become Human, ha ora davanti a sé un futuro tutto da scoprire, e proprio qualche istante fa ci è arrivata una notizia inaspettata che coinvolge lo studio in un importante acquisizione.

La breaking news che arriva questa mattina ci parla dell’acquisizione di Quantic Dream da parte del colosso cinese NetEase Games, il publisher che in questi ultimi anni si sta espandendo sempre di più anche oltre i propri confini asiatici. Già nel 2019 NetEase aveva investito nel team francese, ma solo di recente è stato fatto il passo definitivo, portandosi gli autori di alcuni dei titoli narrativi più apprezzati.

Il team di Quantic Dream, guidato dal noto David Cage insieme a Guillaume de Fondaumière, diventerà il primo studio di NetEase Games situato in Europa, rappresentando un passo molto importante per la compagnia cinese nel realizzare una propria visione che le permetterà di diventare una realtà videoludica globale con una produzione di titoli definibili di fascia alta. Al momento Quantic Dream ha più di 250 dipendenti che lavorano nel team.

Al momento sappiamo che Quantic Dream è al lavoro su ben due nuovi progetti. Il primo è Star Wars Eclipse, un nuovo titolo molto ambizioso ambientato nell’amatissima galassia lontana lontana. Mentre il secondo titolo in produzione è stato presentato poco meno di una settimana fa alla Gamescom, e si tratta del titolo narrativo subacqueo Under the Waves.