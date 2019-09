Quantic Dream vorrebbe sviluppare titoli più brevi

David Cage ha rivelato in un'intervista che vorrebbe cominciare a sperimentare con Quantic Dream e creare titoli più brevi.

I più attenti ricorderanno che qualche mese fa Quantic Dream, software house celebre per titoli come Heavy Rain e Beyond: Due Anime, aveva deciso di porre fine alla sua lunghissima sinergia con Sony e di aprirsi al multi-piattaforma. Questa decisione non sembrerebbe però semplicemente portare a solo un numero maggiore di versioni in circolazione di un dato titolo.

Il celebre David Cage ha infatti dichiarato in un’intervista che il suo maggior interesse è ora quello di sperimentare.

“Non vogliamo escludere nessuna tipologia di gioco in futuro ma vorrei veramente concentrarmi su titoli più corti, dove sperimentare nuove idee. In realtà è però prima necessario verificare se esiste veramente un mercato per delle opere del genere. Diversi titoli hanno in precedenza già sofferto questo passaggio ma è un’idea a cui sono decisamente interessato. Prima di tutto dobbiamo però trovare qualcosa che sia perfetto per un formato di tale tipo” ha infatti dichiarato Cage, voglioso di sperimentare ma al contempo attento a non rilasciare titoli scadenti o senza mercato.

I lavori della software house si sono del resto sempre contraddistinti per una qualità decisamente alta. L’ultima opera dello studio, Detroit: Become Human, come testimonia anche la nostra recensione, è un’esperienza veramente unica: “Detroit: Become Human è l’opera magna di David Cage, una produzione capace di esaltare il concetto di scelta all’ennesima potenza, calandolo in un contesto tecnicamente straordinario. Peccato solo per la trama, che scivola in cliché ben noti per gli amanti del genere e che è orfana di vere e proprie chiavi di volta inedite. Nel complesso, però, se amate i titoli Quantic Dream, Detroit è probabilmente il miglior prodotto mai creato dalla software house francese.”

Che ne pensate di questa notizia e delle dichiarazioni di David Cage? Condividete il suo modo di vedere o vi ispira maggiormente il vecchio modus operandi della celebre software house? Qual è il vostro titolo preferito di Quantic Dream? Raccontateci le vostre esperienze a riguardo direttamente nei commenti!