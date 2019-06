Quantic Dream assume un veterano di Microsoft: ecco quali sono i piani del team francese

Quantic Dream è pronta per il grande salto verso il mondo della pubblicazione e sta creando un team dedicato, di cui fa parte un veterano Microsoft.

Come ben sappiamo Quantic Dream ha deciso di diventare completamente indipendente e si è slegata da Sony. I primi passi sono stati, semplicemente, portare i propri vecchi titoli su PC, più precisamente su Epic Games Store. I piani della società francese, però, non sono semplicemente diventare multipiattaforma e pubblicare i propri giochi. Quantic Dream vuole anche divenire un publisher di terze parti e, per farlo, sta formando un team dedicato: per questo motivo, ha assunto Sebastien Motten, il quale può vantare ben sedici anni all’interno di Microsoft.

Motten ha dichiarato: “Essendo in grado di autopubblicare i nostri titoli, abbiamo creato un team di pubblicazione formato da esperti provenienti da diverse compagnie. Questo è il motivo per il quale io ne faccio parte. Vogliamo inoltre offrire i nostri servizi ad altri studi indipendenti che hanno una solida base e desiderano avere una forte e diretta relazione con il consumatore.”

Beyond: Two Souls (2013)

Motten ha dichiarato inoltre che punta a pubblicare “uno o due” titoli di terze parti all’anno, oltre ai giochi di Quantic Dream stessa. Motten farà riferimento direttamente ai due CEO dell’azienda, Guillaume de Fondaumière e David Cage. Pare quindi che il futuro di Quanti Dream sia nel mondo della pubblicazione: chissà come si trasformerà la società nel giro di qualche anno.

Diteci, cosa ne pensate? Siete curiosi del tipo di progetti sui quali il team si concentrerà, oppure tutto quello che vi interessa è scoprire quale sarà il prossimo grande titolo per PC e console?