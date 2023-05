Abbiamo già analizzato le prestazioni, l’autonomia e il comportamento di Ally in termini di riscaldamento con i differenti profili energetici. Ma come cambia il comportamento del sistema di raffreddamento in base ai consumi energetici, e quindi in base ai profili utilizzati ? In pratica, quanto è veramente silenziosa, o rumorosa? Per l’occasione abbiamo effettuato delle misurazioni in diverse condizioni, misurando in maniera approfondita la rumorosità.

I quattro differenti livelli di prestazioni e consumi

ROG Ally ha tre differenti impostazioni di prestazioni, che corrispondono ad altrettanti livelli di consumo energetico, questi sono: la modalità “Silenziosa” quella “Prestazioni” e la modalità “Turbo”.

Con l’impostazione “Silenziosa” i consumi arrivano ai 9 -10 watt massimo, in modalità “Prestazioni” siamo intorno ai 15 watt, mentre con l’impostazione “Turbo” arriviamo ai 30 watt. Ma in realtà non è finita qui, c’è una quarta condizione, cioè la “Turbo” ma con caricatore collegato.

Quando collegate il caricabatterie di default Ally va in modalità Turbo, ma c’è differenza tra “Turbo” con e senza caricatore. Infatti se inserite l’alimentatore il consumo va oltre i 30 watt, assestandosi tra i 40 e i 50 watt, in base al carico su CPU e GPU.

Ogni differente livello di consumo porta Ally a raggiungere una temperatura più alta e le ventole a girare più velocemente, producendo un livello di rumorosità superiore. Ma quanto cambia?

I differenti livelli di rumorosità

Abbiamo effettuato il test in questo modo: per ogni livello di prestazioni abbiamo eseguito un test che mettesse sotto carico la CPU e successivamente misurato la rumorosità.

Non ha importanza mettere solo la parte CPU o GPU del SoC, poiché in ogni caso quando la console raggiunge la massima temperatura non farà girare la ventola più velocemente, ma eviterà il superamento di quel livello diminuendo le prestazioni della piattaforma.

Abbiamo misurato la rumorosità con un fonometro posto a pochi centimetri della parte anteriore della console. Questo non rappresenta un metodo che rispecchia la realtà, poiché è come se mettessimo l’orecchio a 1 cm dalla console. Tuttavia, essendo il livello di rumorosità molto basso, è necessario per cercare di eliminare l’influenza dei rumori circostanti. Non dovrete quindi considerare i decibel come una misurazione assoluta ma raffrontateli tra loro.

Modalità “Silenziosa” : il consumo si stabilizza sui 9 watt, la temperatura è attorno ai 43°C e la rumorosità rilevata è di 35 / 35.5 dB.

: il consumo si stabilizza sui 9 watt, la temperatura è attorno ai 43°C e la rumorosità rilevata è di 35 / 35.5 dB. Modalità “Prestazioni” : il consumo arriva ai 15 watt previsti, la temperatura a circa 54-55 gradi e la rumorosità è di circa 37 dB.

: il consumo arriva ai 15 watt previsti, la temperatura a circa 54-55 gradi e la rumorosità è di circa 37 dB. Modalità “Turbo” : il consumo arriva ai 30 watt, la temperatura a poco meno di 80 gradi, e la rumorosità registrata è di circa 39.5 dB.

: il consumo arriva ai 30 watt, la temperatura a poco meno di 80 gradi, e la rumorosità registrata è di circa 39.5 dB. Modalità “Turbo con caricatore”: il consumo supera i 30 watt, la temperatura arriva a 95 gradi, e la rumorosità registrata è di circa 43 dB.

Vediamo come questi valori cambiano in maniera decisamente lineare, si passa dai 35 ai 37 fino ai 39.5 ai 43. C’è praticamente quasi un raddoppiamento dell’intensità rumorosa a ogni step aggiunto.

La rumorosità percepita realmente

Prima di tirare delle conclusioni, abbiamo fatto anche un altro test empirico, ma che può dare qualche dato in più. In pratica abbiamo posizionato il fonometro più o meno alla distanza in cui il nostro orecchio si trova quando usiamo Ally. Ovviamente per alcuni sarà più vicino, per altri più lontano, abbiamo deciso di prendere una distanza media, cioè ci siamo posizionati usando Ally in modo confortevole e poi posizionato il fonometro in prossimità dell’orecchio.

In questa situazione in modalità “Silenziosa” siamo a circa 31-32 dB. In modalità “Prestazioni” la rumorosità è praticamente la stessa, fluttua un po’ ma si stabilizza su numeri praticamente identici. In modalità “Turbo” è un po’ di più, vicino ai 32.5 dB. In modalità Turbo, con caricatore attaccato, si arriva a 34.5 dB circa.

Quanto è rumorosa Ally?

Tiriamo le conclusioni e facciamo un paio di considerazioni. Per prima cosa sappiamo che esistono differenze di rumorosità tra i differenti livelli prestazionali. La rumorosità, come i consumi e la temperatura aumenta in maniera molto lineare. Tuttavia, anche a 1 cm dal fronte della console, i 43 dB rilevati non sono molti. Con una misurazione un po’ più reale, quindi con il nostro orecchio che percepisce il rumore distante diverse decine di centimetri dalla console, la differenza tra le varie modalità esiste, ma è molto bassa. Si passa dal non sentire niente o quasi, al “sentire qualcosa”, al “sentire qualcosa di più”, ma rimane sempre silenziosa. A conti fatti 34 dB nella condizione peggiore sono pochi.

Profilo energetico Misurazione a 1 cm Misurazione a distanza orecchio Modalità Silenziosa 35 dB 31 dB Modalità Prestazioni 37 dB 31.5 dB Modalità Turbo 39,5 dB 32.5 dB Modalità Turbo + caricatore 43 dB 34.5 dB

Oltretutto dobbiamo aggiungere altre due considerazioni: Ally è stata provata in condizioni di massimo carico, e non è detto che in modalità “Turbo”, per esempio, raggiunga questi livelli, poiché potrebbe cambiare in base al gioco. Secondo, ancora più importante, praticamente le misurazioni sono state fatte nel completo silenzio, mentre in qualsiasi altra situazione, con del rumore di fondo o semplicemente con l’audio del gioco, la bassa rumorosità della ventola sparirebbe completamente.

Quindi, in conclusione, possiamo affermare che Asus ha fatto un lavoro eccelso dal punto di vista della rumorosità, senza se e senza ma.