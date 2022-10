Il leak di GTA 6 resterà sicuramente impresso nella memoria dei giocatori e nella storia dell’industria. Oltre ad aver confermato indirettamente alcuni leak, qualcuno ha colto l’occasione per fare una stima della mappa del gioco, che si prospetta già molto più grande rispetto a quella del preedente capitolo, che ha debuttato nel 2013 ma che ancora oggi vende come il pane, tanto da essersi guadagnato un’uscita (la terza, per l’esattezza) su PS5, Xbox Series S e Xbox Series X.

Il lavoro per scoprire (o meglio, fare una stima) le dimensioni della mappa di GTA 6 è frutto della community di Grand Theft Auto. Le varie coordinate sono state prese e sovrapposte alla mappa del vecchio capitolo, anticipando una dimensione decisamente maggiore rispetto alla precedente. Un lavoro che però lascia ovviamente dei dubbi, soprattutto legati alla zona di gioco vera e propria e ovviamente la composizione di Vice City, città in cui sarà ambientata questa nuova iterazione della serie.

Se è vero che siamo venuti a conoscenza di alcune infrastrutture, via e zone di gioco, è anche vero che non sappiamo come il tutto sarà integrato nel gioco. Rockstar Games potrebbe per esempio tornare a una struttura a quella vista con i capitoli su PS2 e PS3, quindi con una struttura a zona, magari accessibile fin da subito oppure proseguere con la strada già percorsa con GTA 5, ovvero una mappa unica. Tanti i dubbi che aleggiano in merito ed è chiaro che questa comparazione (visibile su Reddit) possa avere solamente uno scopo speculativo più che reale.

GTA 6 non ha ancora una data di uscita. Il gioco deve essere inoltre ancora annunciato ufficialmente e la speranza della community è che ciò possa accadere il prima possibile. D’altronde a 9 anni di distanza dall’uscita dell’ultimo capitolo, appare chiaro che ci sia voglia di una nuova avventura di stampo Rockstar Games.