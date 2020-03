Quantum Error: l’horror per PS5 si mostra in un nuovo trailer

Tra i primissimi giochi confermati per la prossima generazione di console, uno tra i primi di genere horror ad essere annunciati per PS5 ha ricevuto un nuovo trailer. Si tratta di Quantum Error, uno sparatutto in prima persona “cosmic-horror” sviluppato da TeamKill Media, che in precedenza aveva lavorato a Kings of Lorn: The Fallen of Ebris, passato piuttosto in sordina. È inoltre uno dei primi giochi per PS5 di cui si hanno notizie assieme a Godfall, annunciato e mostrato la prima volta durante i Games Awards, Watch Dogs Legion, e Lord of The Rings: Gollum.

Quantum Error uscirà anche per PS4, e utilizzerà come motore grafico l’Unreal Engine 4, ormai ben conosciuto da tutti. Stando alle ambientazioni viste nel trailer, le vicende si svolgeranno nel futuro, precisamente nel 2109: non sappiamo ancora molto sulla trama, ma dal video possiamo intuire che si tratti dell’ennesimo sparatutto in cui bisogna sopravvivere a una minaccia di tipo zombie/alieno, o a qualche forma di mutazione genetica. Ciò che salta più all’occhio è lo stile claustrofobico dei luoghi, che rimandano tanto alla saga di Dead Space o al vecchio DOOm 3. Gli sviluppatori, inoltre, vogliono puntare sulla fedeltà degl oggetti, con una fisica degli stessi simulata tutta in tempo reale.

Tutto sommato, si tratta di un bel trailer, anche se ha già ricevuto diversi commenti negativi in merito alla grafica, che secondo molti “non è all’altezza di PS5”. Lo studio di sviluppo ha dichiarato, pertanto, che quanto mostrato è stato ricreato tramite le immagini di gioco per dare uno sguardo al work in progress del titolo, e che quindi non rappresenterà in nessun modo la qualità finale del titolo.

Pur non trattandosi di un tripla A, Quantum Error rimane uno dei primi giochi a cui potremo giocare su PS5 per saggiare le caratteristiche tanto decantate della nuova console. Voi cosa ne pensate? Vi interessa?