Prima di tutto vogliamo essere chiari: il pensiero del titolo non è nostro, ma degli sviluppatori TeamKill Media, autori di Quantum Error, un videogioco FPS horror in arrivo su PS5 e XBox Series X|S. Secondo dichiarazioni rilasciate dagli stessi sviluppatori, la realizzazione del gioco sulle piattaforme Microsoft è stata ritardata a causa delle limitazioni imposte dall’SSD inferiore rispetto alla controparte Sony.

La software house ha avviato un processo di ottimizzazione per adattare il loro prossimo progetto alla piattaforma Xbox, ma sembra che l’utilizzo dell’SSD di Xbox Series X|S sia risultato più problematico del previsto. Attraverso il loro account Twitter ufficiale, TeamKill Media ha voluto fornire una spiegazione ai fan e ai sostenitori del gioco.

We will have a couple gameplay videos lined up to show off as soon as we can announce everything

We have started looking into optimizing the game for Xbox, but it is definitely going to take a bit of time unfortunately; QE has been made to be played with the PS5’s extremely…

