Tra le tante esclusive di Xbox Game Studios, molto spesso qualcuno si dimentica di State of Decay 3. Perfettamente comprensibile: il gioco in sviluppo presso Undead Labs si è mostrato una sola volta e con un trailer in computer grafica nel 2020. Le rassicurazioni di Phil Spencer sono sicuramente importanti per tranquillizzare i fan, ma fino a oggi non era ancora certo quando fosse partito lo sviluppo. Ora, secondo un curriculum emerso su LinkedIn, potremmo aver appena scoperto questo piccolo ma importante dettaglio.

Come riportato su Twitter, infatti, State of Decay 3 sarebbe in sviluppo da almeno 4 anni. Secondo il curriculum di un artista 3D presente sul social network dedicato ai professionisti, infatti, i lavori sul gioco sarebbero partiti nell’ottobre del 2018. Chiaramente non possiamo prenderla come una vera e propria indicazione di quando Undead Labs ha cominciato i lavori sul nuovo capitolo della serie, ma andrebbero a riconfermare le parole di Matt Booty dichiarate in occasione dell’E3 2018, quando Microsoft annunciò l’acquisizione del team di sviluppo e la volontà di proporre almeno un’altra iterazione del franchise.

Assodato che il gioco sia in sviluppo da almeno 4 anni, è molto probabile dunque che il prossimo anno sarà quello giusto, non tanto per la sua uscita (poco probabile, considerate le dimensioni del team di sviluppo e le ambizioni del progetto) ma quanto meno per dare uno sguardo decisamente più approfondito al gioco. Chiaramente non prendete per buone queste parole: le nostre sono infatti solamente ipotesi, basate sui tempi di sviluppo di questa industria che abbiamo oramai imparato a conoscere.

Oltre a Undead Labs, anche altri studi di Microsoft sembrano leggermente dormienti. Tra questi troviamo inXile Entertainment, team di sviluppo fondato da veterani dell’industria che da diversi anni sono al lavoro su un misterioso progetto che però non è ancora stato annunciato. Tra i tanti titoli che conosciamo bene di Xbox Game Studios ci sono dunque diversi giochi ancora misteriosi, che saranno svelati al momento appropriato. Avrete pazienza?