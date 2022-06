Pur essendo ancora oggi un titolo assolutamente giocato, bisogna ammetterlo: GTA San Andreas è un po’ datato, soprattutto a livello di controlli e di interfaccia. A provare a porre un rimedio almeno alla seconda ci ha pensato una mod, presente su GitHub, che aggiunge un pizzico del quinto capitolo della serie al gioco con protagonista CJ.

Chiamato V Hud, questa mod va a sostituire l’interfaccia grafica di GTA San Andreas con quella del quinto capitolo. Una scelta che trasforma completamente il vecchio titolo di casa Rockstar Games, rendendolo decisamente più moderno. L’interfaccia viene cambiata nella sua interezza e così i menu di gioco diventano più moderni e viene anche aggiunta la ruota delle armi. Un ottimo sistema per rendere uno dei capitoli più amati della serie ancora più godibile al giorno d’oggi, che non sfiora minimamente l’impatto grafico e tecnico del gioco.

Uno dei più grandi ostacoli nel rigiocare titoli appartenenti alle vecchie generazioni, infatti, non è solamente il comparto grafico. Molte volte, i giochi risultano completamente difficili da prtare a termine proprio a causa di controlli scomodi, che oramai non vengono più utilizzati. Pensare, per esempio, alla vecchia accelerazione nei giochi di guida e free roaming: una volta si utilizzava un tasto del pad, mentre dall’epoca PS3 e Xbox 360 si è preferito passare ai trigger inferiori. Una scelta che oggi ha reso obsoleti praticamente quasi tutti i giochi usciti dall’epoca PS1 in avanti.

Has GTA SA Modding gone too far? Take a look at this mind blowing mod. It's astonishing honestly. (Sound on) pic.twitter.com/yTf1FnXmY6 — (@TheNathanNS) June 29, 2022

Potete dare uno sguardo alla mod in azione grazie al video poc più in basso. Al momento la mod funziona solamente con la versione originale di GTA San Andreas e non con la Definitive Edition, pubblicata a ottobre del 2021 per PC, console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.