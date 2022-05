Il mondo delle mod su PC non si limita a modificare i vari software disponibili sui vari store digitali, ma spesso e volentieri vediamo anche dei case personalizzati a dir poco meravigliosi. I modder che si occupano di queste customizzazioni sono numerosi e molto talentuosi. Basta fare un veloce giro per il web per vedere una miriade di creazioni, ma quella che vi portiamo all’attenzione oggi farà impazzire i fan della Marvel.

Questa nuova fantastica mod PC è stata ideata, realizzata e assemblata dall’utente italiano conosciuto su Reddit come ‘Specialist_Yak ‘ e su YouTube come ‘Dante’s Hardware’, il quale ha fatto il tutto per uno dei suoi follower. Come possiamo vedere dalle immagini pubblicate in rete, il design è tutto dedicato al supereroe Iron Man e presenta un diorama stampato in 3D che fa sembrare che l’eroe Marvel stia uscendo dalla parte anteriore del case. Il telaio del computer, invece, è stato rifinito con una mano di vernice del colore iconico dell’armatura di Iron Man.

Ma le modifiche degne di nota non finiscono qui, dato che anche il pannello laterale del PC è stato reso in vetro temperato, al quale è stato poi applicato il logo delle Stark Industries. Anche la parte interna del case, dove risiedono tutti i componenti tecnici, è stata personalizzata e segue uno stile custom molto ordinato e con una serie di luci che riprendono il reattore che si trova nel petto dell’armatura di Iron Man.

Sul canale di questo ragazzo italiano ci sono tanti altri contenuti a tema PC e, ovviamente, anche altre mod hardware diverse tutte da scoprire.