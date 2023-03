Volete acquistare una sedia da gaming di ottima qualità, per fare un upgrade della vostra postazione? In questo caso, vi consigliamo di non farvi scappare il modello Trust in super ribasso da Mediaworld, solo per poco!

Al momento, potrete acquistare la GXT708R nera e rossa a 179,99€ invece di 229,99€, con uno sconto attivo del 21%. Trattandosi di una sedia regolabile, progettata per garantire ore di confortevoli sessioni di gioco, vi consigliamo di sfruttare quanto prima l’occasione e portare a casa il prodotto fintanto che siete in tempo!

La sedia gaming in questione è corredata da due cuscini rimovibili e regolabili, per garantire il comfort ottimale e consentire di giocare per ore, senza accusare dolori alla schiena. Il cuscino lombare, inoltre, garantisce un supporto e sollievo in più mentre quello apposito per il collo riduce la tensione e si può trasformare anche in un comodo poggiatesta.

Come anticipato, potrete regolare l’altezza del sedile da 47 a 54,5 cm. Il prodotto sfrutta un meccanismo a gas d’eccellenza, resistente nel tempo e affidabile. Lo schienale è regolabile da 90 a 180°: in pratica si può estendere lo schienale in posizione orizzontale, per un riposino dopo un match stancante! I braccioli sono regolabili in altezza, per evitare dolori al collo. Così potrete appoggiare il braccio proprio come vorreste e avere una presa migliore per usare mouse e tastiera.

Il sedile può essere inclinato e bloccato per aumentare il comfort. Basta inclinare il sedile in avanti per ridurre la pressione sulle gambe, oppure inclinarlo indietro per un corretto allineamento con la spina dorsale, al fine di evitare problemi alla schiena.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima i vostri acquisti, quanto meno prima del termine degli sconti o, peggio, dell’esaurimento della promozione in corso.

