Come vi stiamo raccontando sin dalla mattinata, con la giornata di oggi, lunedì 22 maggio, sono partire su Amazon le ottime offerte della Amazon Gaming Week, ovvero una settimana di sconti che terrà banco sul celebre portale, e che vi permetterà di acquistare un mucchio di articoli da gaming, giochi compresi, a prezzi davvero molto concorrenziali!

Tra questi, se siete alla ricerca di una sedia da gaming che sia comoda, ma anche decisamente abbordabile nel prezzo, allora vi suggeriamo caldamente di dare un’occhiata all’ottima sedia Oversteel Ultimet che, rispetto al prezzo originale di 174,95€, è oggi venduta in sconto a soli 137,99€, e dunque con uno sconto pari al 21%!

Si tratta di un buon affare, per una sedia da gaming che, per altro, abbiamo lodato anche in fase di recensione, definendola una scelta ideale per chi è alla ricerca di un buon prodotto dal prezzo budget, che si proponga con una buona comodità ed una soddisfacente ergonomia, ed infatti così è.

La Oversteel Ultimet, infatti, pur proponendosi ad un prezzo contenuto, riesce a risultare un prodotto soddisfacente e funzionale, specie qualora non abbiate particolari pretese in ambito estetico per quanto, nella sua semplicità, la Ultimet si comporti comunque molto bene, pur essendo priva di particolari fronzoli.

Completamente regolabile e reclinabile, e realizzata in ecopelle, ed imbottita con schiuma ad alta densità, questa sedia da gaming è in grado di garantire una seduta comoda anche dopo ore ed ore di gioco, e giacché i materiali sono di buona qualità, parliamo anche di una sedia “dura a morire”, capace di resistere bene all’usura del tempo, a prescindere che la si usi per giocare, studiare o anche solo per lavoro.

Disponibile in 8 diversi colori, 3 dei quali scontati (potrete selezionarli e verificare le disponibilità sulla medesima pagina prodotti linkata in questo pezzo), la Oversteel Ultimet è una sedia funzionale ed affidabile, come per altro testimoniano le oltre 11.000 recensioni presenti su Amazon, con una media prossima alle 5 stelle!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina Amazon dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

