La Gaming Week di Amazon è ben lungi dall’essere conclusa e, anzi, sullo store le offerte relative al mondo dei videogiochi proseguiranno, come saprete, fino al prossimo 3 settembre. Una manna per i gamer che, come vi stiamo raccontando attraverso la nostra rassegna quotidiana, potranno così acquistare un mucchio di ottimi prodotti a prezzi fortemente ribassati, potendo optare non solo per i prodotti più ovvi, come ad esempio gli stessi videogiochi, ma anche per articoli ben più dispendiosi, per quanto utilissimi.

Un esempio di questo dogma è proprio nell’offerta che vi proponiamo con questo articolo in cui, come da titolo, potrete acquistare la splendida sedia da gaming Acer Predator Rift Essential al prezzo più basso in circolazione, ovvero a soli 159,99€, contro gli oltre 190 euro necessari, in origine, per l’acquisto!

Si tratta di un prezzo davvero ottimo, specie perché la Acer Predator Rift Essential è una sedia da gaming che, di per sé, gode già di un ottimo rapporto qualità/prezzo, e che grazie a questa offerta diventa quindi un affare da non lasciarsi scappare.

Il perché è presto detto: la Predator Rift Essential è una sedia progettata per migliorare l’esperienza di gioco grazie a un equilibrio tra comfort, design accattivante e funzionalità, offrendosi, anzitutto, con una seduta ampia e imbottita, rivestita con pelle sintetica di alta qualità, traspirante e confortevole.

Si tratta, inoltre, di una sedia che è stata progettata prestando particolare attenzione all’ergonomia, così che risulti non solo comoda dopo lunghe sessioni di gioco, ma che favorisca anche una postura corretta durante il suo utilizzo ed in tal senso i meriti sono molteplici: si parte dall’ottimo schienale imbottito, regolabile con un’inclinazione che varia da 90° a 115° e si passa poi ai braccioli imbottiti e regolabili, checontribuiscono a prevenire l’affaticamento muscolare.

Dulcis in fundo non mancano mentre due cuscini liberamente posizionabili, uno per il supporto lombare e uno per il supporto cervicale, che possono essere adattati in base alle preferenze personali, così da permettervi di trovare la posizione più confortevole in base alle diverse esigenze, che siano lavorative, di studio, di gioco o di relax.

Insomma, parliamo di una sedia da gaming dal design accattivante e dalle buone funzionalità, capace di regalare un’esperienza di gioco confortevole a prescindere che la si utilizzi o meno per il gaming. Per questo, vi suggeriremmo di acquistarla subito, complice lo sconto disponibile sulla pagina Amazon del prodotto, che vi invitiamo a raggiungere prima che l’offerta termini, o che quesa ottima sedia da gioco vada esaurita.

