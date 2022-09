In queste anni il mondo Twitch si è espanso talmente tanto che sempre più appassionati hanno deciso di iniziare una carriera sulla piattaforma streaming di Amazon. Ogni giorno vanno in diretta milioni di utenti, i quali ci permettono di entrare per qualche ora nelle proprie vite e nelle proprie routine. Tra tutti questi creatori di contenuti, tuttavia, c’è anche chi si divere a stupire i propri followers in modi sempre nuovi, come per esempio questo streamer che ha costruito una sedia da gaming che lo punisce ogni volta che muore in un gioco.

Lo streamer in questione è noto su Twitch con il nome ‘KeatDawg’, e durante una sua recente diretta ha deciso di giocare a Jump King con una sedia da gaming molto particolare. Lo streamer si è presentato in live sedendosi su una sedia modificata da lui stesso, la quale cede ogni volta che muore nel gioco. Questo significa che con ogni morte lo streamer casca di sotto, dove è stato posizionato un grande secchio pieno d’acqua.

Molte clip che mostrano il funzionamento di questo strambo marchingegno stanno già facendo il giro del web, mostrando come questo streamer si sia trovato più e più volte bello inzuppato all’interno della grande bacinella d’acqua. C’è da dire che la scelta di provare questa infame sedia da gaming con Jump King non è stata tra le più geniali, dato che è risaputo l’alto livello di sfida che propone il simpatico indie sviluppato dai ragazzi di Nexile.

Twitch streamer @JKeatDawg hand built his own contraption which dunks him every time he dies in a game

This kid is going places pic.twitter.com/JcmxRoA0wh

— Jake Lucky (@JakeSucky) September 29, 2022