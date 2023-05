Mentre su Amazon continuano ad impazzare le ottime offerte della Gaming Week, vi segnaliamo che, qualora siate alla ricerca di una buona sedia da gaming, con un rapporto qualità/prezzo decisamente allettante, su eBay è disponibile un’offerta davvero da non perdere, grazie alla quale potrete acquistare una sedia di ottima qualità con uno sconto del 20%!

Stiamo parlando della splendida Acer Predator Rift Essential, una sedia da gaming di assoluto pregio, che sulla piattaforma è disponibile al prezzo più baso in circolazione, ovvero a 279,99€, contro i 349,99€ del prezzo originale! Stiamo parlando, dunque, di uno sconto pari a ben 70 euro!

Si tratta di un affare, anche al netto del prezzo che, certamente, non è per tutti, ed il perché è facilmente intuibile. La sedia da gaming Acer Predator Rift Essential è infatti un prodotto di altissima qualità, progettato appositamente per migliorare l’esperienza complessiva del giocsre, grazie ad una combinazione di comfort, design accattivante e funzionalità .

Anzitutto stiamo parlando di una sedia dotata di un’ampia seduta imbottita, e rivestita da una pelle sintetica di ottima qualità, traspirante e confortevole, con la risultante di una seduta sempre comoda, anche dopo lunghissime sessioni di gioco.

Ovviamente, parliamo anche e soprattutto di una sedia progettata con un focus sull’ergonomia, così da garantire una postura corretta durante il gioco e che dispone, in tal senso, di uno schienale imbottito che può essere regolato con un intervallo di inclinazione da 90° a 115°, così che si possa trovare la posizione più comoda a seconda delle esigenze, siano esse di lavoro, studio, gioco o semplice relax.

Dotata di braccioli imbottiti regolabili, utili per evitare affaticamento muscolare, questa sedia include anche due cuscini regolabili, uno per il supporto lombare e uno cervicale, che possono essere adattati in base alle preferenze personali, offrendo un ulteriore livello di comfort e riducendo il rischio di tensioni muscolari.

In sintesi, la sedia da gaming Acer Predator Rift Essential unisce comfort, design accattivante e funzionalità avanzate per offrire un’esperienza di gioco eccezionale. Che tu sia un giocatore casuale o un professionista, questa sedia ti permetterà di immergerti completamente nel tuo mondo virtuale preferito, offrendoti il massimo comfort e supporto durante le tue avventure di gioco!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a completare quanto prima il vostro acquisto e, per questo, vi suggeriamo di fiondarvi subito sulla pagina eBay dedicata al prodotto! Inoltre, non dimenticate che proprio in queste ore, sono anche attive le imperdibili offerte della Amazon Gaming Week, con tanti sconti dedicati proprio al mondo dei videogame, e relativi accessori!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!