Se trascorrete molte ore davanti al PC, in particolare giocando, vorrete certamente acquistare una sedia da gaming che non sia solo comoda, ma anche molto robusta, e che possa magari aiutarvi nel rilassare la schiena dopo le molte ore di studio, lavoro o gioco. Per questo, vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa proposta acquistabile oggi su Amazon a soli 127,49€, e realizzata dall’azienda emergente Soontrans che, al netto del nome sconosciuto, vanta sulla piattaforma non solo numerosi acquisti, ma anche ottime recensioni!

Quella che vi proponiamo è infatti una sedia da gaming in grado di donarvi piacevoli massaggi, una caratteristica quasi rivoluzionaria in questo settore, in cui solitamente si cattura l’attenzione dei consumatori attraverso linee e texture accattivanti. Quest’ultime non mancano, anzi, questo modello vanta in alcune zone persino dettagli in carbonio, che ben si sposano con la colorazione blu e con il design racing della struttura.

Con la funzionalità di massaggio integrata, questa sedia vi offrirà una seduta senza precedenti, a patto però di utilizzare il cuscino lombare, poiché il sistema massaggiante si trova al suo interno. Come in qualsiasi altra sedia da gaming, il cuscino lo si potrà regolare in altezza, così come potrete rimuovere o meno il poggiatesta, anche lui incluso nella sedia.

Caratteristiche innovative, che vi consentiranno di ottenere il massimo relax senza spendere una fortuna per una poltrona massaggiante, anche se per ovvi motivi non potrà offrire le funzionalità avanzate di un modello progettato per i massaggi. Altri elementi, come la pelle PU morbida premium e la struttura robusta ad antiribaltamento a 5 punti, sono studiate per garantire un’ottima ergonomia per le lunghe sessioni di gioco.

In quanto a personalizzazione, potrete regolare sia l’altezza della sedia che i braccioli imbottiti, cosicché possiate trovare la posizione di seduta più comoda per voi. Avrete modo di stendere anche le gambe e rilassarvi come se foste sdraiati su un letto, grazie al poggiapiedi retrattile. Insomma, un prodotto che gode di un tocco di lusso a un prezzo concorrenziale e, per questo, è la scelta ideale per coloro che cercano qualcosa di diverso e innovativo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

