Se state cercando una sedia gaming sotto i 200 euro, che sia versatile e perfetta anche per le sessioni di lavoro, abbiamo un modello eccezionale da proporvi. Si trova attualmente in forte sconto su Mediaworld all’incredibile prezzo di soli 118,99€ invece di 169,99€.

Potreste pensare che un prezzo così basso sia indicativo di un modello prodotto da un brand sconosciuto, ma vi assicuriamo che non è così. Parliamo infatti della Trust GXT701R Ryon Chair, la cui peculiarità è appunto la capacità di adattarsi sia alle lunghe sessioni di gioco che di lavoro. Il merito va chiaramente al design ergonomico, ma anche a numerose altre accortezze che fanno sì che la vostra postura sia sempre corretta.

Rispetto a molte altre sedie da gaming, il telaio della Trust GXT701R Ryon Chair si distingue per la sua seduta più ampia e per lo schienale leggermente più basso rispetto alla media. Questo conferisce all’ergonomia della sedia un tocco di originalità senza compromettere la sua solida costruzione e la scorrevolezza impeccabile, garantita dalle rotelle doppie.

La sedia presenta un rivestimento in pelle PU, conferendo un aspetto elegante e una superficie morbida e resistente. Gli ottimi materiali si notano anche nei braccioli imbottiti, presenti anche nello schienale, offrendo quindi un comfort ottimale per soggetti la cui altezza è compresa tra 160 cm e 190 cm. Per quanto riguarda il peso, questo modello è in grado di sostenere fino a 150 kg, dando quindi un solido supporto anche per le persone più pesanti.

Con l’altezza del sedile regolabile, trovare la posizione più comoda sarà questione di pochi secondi, merito anche al fatto che è inclinabile e vanta un meccanismo di bloccaggio. Insomma, una sedia gaming che uno non si aspetterebbe a questo prezzo, motivo per cui vi consigliamo di non lasciarvela sfuggire.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

