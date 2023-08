Con la Opening Night Live di ieri sera è ufficialmente iniziata la settimana della Gamescom 2023 a Colonia. Si tratta dell’evento legato al gaming più importante d’Europa, e Amazon ha scelto di cavalcare l’onda dando il via alla sua nuova “Amazon Gaming Week”, che comprende tantissime offerte imperdibili legate al mondo dei videogiochi.

Vi consigliamo quindi di approfittare di queste promozioni speciali, fra cui segnaliamo la bellissima Oversteel ULTIMET, perfetta se state cercando una nuova sedia da gaming comoda e resistente per le vostre sessioni di gioco. Ebbene, grazie allo sconto del 19% la pagherete solo 144,99€ anziché 179,95€, risparmiando così quasi 35€.

Il rivestimento della Oversteel ULTIMET, di cui vi consigliamo di leggere la nostra recensione, è disponibile in tante combinazioni di colori diverse ed è realizzato in tessuto traspirante. Scegliete tra nero o grigio per la base e poi date libero sfogo alla fantasia con le finiture blu, bianche, grigie o nere.

Il tessuto traspirante di alta qualità e la schiuma ad alta densità garantiscono un grande comfort, poiché questi materiali sono pensati per accogliere completamente il vostro corpo, per regalarvi tutta la comodità di cui avete bisogno quando videogiocate. Inoltre, i braccioli sono regolabili in altezza e rotazione, mentre lo schienale è reclinabile fino a 180 gradi, per offrirvi il massimo controllo sul vostro comfort.

Infine, la base in nylon da 350 mm e le ruote da 50 mm rendono gli spostamenti semplici e fluidi, garantendovi tutta la libertà di movimento di cui avete bisogno.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini. E se siete in procinto di andare in vacanza, vi consigliamo la lettura dei nostri articoli a tema estivo, ricchi di tanti informazioni e prodotti utili per la bella stagione!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!