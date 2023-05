Se siete alla ricerca di una sedia da gaming, acquistarne una oggi è molto conveniente grazie alle offerte della Gaming Week di Amazon. Vi segnaliamo in particolare la Newskill Kaidan, un modello che farà sicuramente al caso vostro, acquistabile a soli 135,07€ dopo uno sconto di oltre il 30% sul prezzo originale.

A questa cifra, la Newskill Kaidan è una sedia gaming che non passa inosservata, o almeno non dovrebbe, poiché incarna un design accattivante e futuristico. Inoltre, non viene prodotta dai soliti brand sconosciuti, il che è certamente un valore aggiunto. Le offerte Amazon relative alla Gaming Week potrebbero far esaurire rapidamente le scorte che, anche se fossero tante, potrebbero non durare a lungo a causa della grande richiesta dovuta al prezzo vantaggioso.

Se avete già avuto modo di considerare in passato la Newskill Kaidan, saprete che è disponibile in diverse colorazioni. La proposta di Amazon riguarda il modello blu, ma con pochissimi euro in più potete valutare anche il modello rosso, colore che solitamente aggiunge un tocco di vivacità e passione alla propria postazione di gioco.

La sedia è molto confortevole e costruita con materiali resistenti, con il vantaggio di essere reclinabile fino a 180° e di avere i braccioli 3D, che si traducono in numerose opzioni di regolazione per adattarsi alle preferenze dell’utente. Avrete quindi modo di regolare non solo l’altezza e il movimento avanti e indietro, ma anche l’ampiezza, in modo che i braccioli siano più vicini o più distanti l’uno dall’altro. Un bel vantaggio sul comfort di seduta, soprattutto per coloro che trascorrono lunghe sessioni di gioco o lavoro alla scrivania.

Da segnalare poi la presenza del pistone a gas di classe 4, che permette a persone fino a 150 kg di sedersi senza il rischio di piegare o danneggiare irreparabilmente il telaio della sedia. Insomma, c’è poco altro da aggiungere, se non che si tratta di un ottimo alleato per chi cerca un prodotto confortevole e duraturo nel tempo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

