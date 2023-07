Siete alla ricerca di una sedia da gaming che unisca la comodità di un divano con l’ergonomia perfetta per supportarvi durante le sessioni di gioco o lavoro? In tal caso la soluzione perfetta per voi è la Downix, oggi in offerta a soli 159,99€ su Amazon!

Considerando che il prodotto è stato venduto fino a pochi giorni fa a più di 200,00€, mentre di recente era sceso a 169,99€, si tratta molto probabilmente dell’occasione più conveniente per acquistarlo. Vi consigliamo, dunque, di approfittarne, prima che le scorte disponibili o l’offerta possano esaurire.

La seduta di questa sedia è realizzata con molle insacchettate e schiuma modellata, che offrono un comfort eccezionale ed elasticità. Potrete godervi lunghe sessioni di gioco o di lavoro senza affaticamento, grazie alla distribuzione uniforme della pressione sulla seduta. Il rivestimento esterno, invece, è altamente traspirante, dato che è realizzato in un tessuto a rete che permette un’ottima dissipazione del calore. Anche durante le giornate più calde, quindi, non dovrete preoccuparvi di sudare mentre siete seduti.

Inoltre, il fissaggio dello schienale è stato migliorato rispetto ai modelli precedenti, sfruttando piastre in acciaio che lo rendono resistente a urti e capace di sorreggere pesi di oltre 136 kg. Potrete anche regolare l’inclinazione da 90° a 140° per trovare la posizione più comoda per voi, mentre i comodi poggiabraccia imbottiti vi assicureranno la massima comodità.

Infine, le ciliegine sulla torta sono un pratico poggiapiedi che vi permetterà di stendere comodamente le gambe per una pausa relax, il cuscino lombare massaggiante e il morbido poggiatesta. Questa combinazione di elementi ergonomici contribuirà a ridurre l’affaticamento e lo stress sulla parte bassa della schiena durante le sessioni più lunghe, facendovi arrivare a sera senza alcun acciacco.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

