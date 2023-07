State cercando un’ottima soundbar da utilizzare durante la visione di film e serie TV? Allora non potete perdervi l’incredibile offerta disponibile su Amazon, in previsione dell’arrivo del Prime Day, che vi proporrà prezzi straordinari su numerosi prodotti! In particolare, potete approfittare di uno sconto del 17% sulla Creative Stage 2.1!

Solo per un breve periodo di tempo, avrete la possibilità di portare a casa questo modello al prezzo incredibile di soli 79,99€ anziché 96,77€. Considerando che si tratta di un fantastico altoparlante firmato Creative, vi consigliamo vivamente di cogliere questa opportunità prima che sia troppo tardi! Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

La nostra soundbar si adatta perfettamente nella zona sottostante al monitor del PC o alla smart TV, integrandosi senza problemi con qualsiasi stile di arredamento grazie al suo design sobrio ed elegante. In alternativa, se non avete spazio a disposizione, sappiate che è dotata di un kit per il montaggio a parete, che include istruzioni e accessori per una facile installazione. Da non sottovalutate che, invece, l’alimentazione avviene tramite un unico connettore incorporato, garantendo una scrivania e un pannello privi di cavi ingarbugliati: basta collegarla alla presa elettrica e sarà pronta all’uso.

Inoltre, il sistema di altoparlanti a 2.1 canali vi offre prestazioni eccellenti grazie alla potenza di picco di 160 W. I due driver mid-range personalizzati, infatti, assicurano una chiarezza eccezionale dei dialoghi e un suono sorprendente. Non meno importante, il subwoofer dedicato a lunga distanza offre bassi intensi e profondi, che vi permetteranno di immergervi completamente nei film o nella musica che state ascoltando, indipendentemente dall’ambiente circostante.

I controlli sono posizionati sul lato della soundbar, facilmente accessibili per una gestione semplice del dispositivo. Il telecomando incluso, invece, consente di accedere alle opzioni EQ preimpostate, come film, musica, concerti e videogiochi. Oltre ai comandi standard per la riproduzione audio e il volume, il telecomando permette anche di regolare le impostazioni degli acuti e dei bassi secondo le vostre preferenze!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

