State cercando una nuova soundbar per giocare compatta, senza rinunciare alla qualità e alla potenza del suono? In tal caso non potete assolutamente perdervi la fantastica mini soundbar Creative Stage Air V2, che trovate su Amazon con uno sconto di ben 25€.

Grazie a questa promozione, infatti, potrete portarla a casa a soli 34,99€ invece di 59,99€ utilizzando l’apposito coupon. L’operazione è semplicissima: basta cliccare sulla casella “Applica coupon 25€” prima di procedere con l’acquisto.

Questa piccola meraviglia offre fino a 6 ore di autonomia, permettendovi di godere della vostra musica preferita in totale libertà ovunque vi troviate, senza dovervi preoccupare di cavi di alimentazione fastidiosi e ingombranti. I pulsanti per la riproduzione dei brani e il controllo del volume sono posizionati sul lato della soundbar, con LED sul pannello frontale per indicarne lo stato.

La soundbar regala un audio potente e cristallino grazie ai suoi due driver full range ottimizzati e personalizzati. Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un design compatto ed elegante, per cui questo modello è perfetto per migliorare l’esperienza visiva di film, serie TV, videogiochi e musica.

La configurazione è davvero molto semplice usando le opzioni di connessione cablata e wireless, così potrete collegare la soundbar a tutti i vostri dispositivi: PC, smartphone, tablet e molto altro ancora. La porta USB-A/USB-C è ideale per PC e console di gioco come PS4, PS5 e Switch, mentre l’uscita AUX da 3,5mm è perfetta per dispositivi analogici come lettori MP3 e ricevitori. Inoltre, grazie al Bluetooth potrete collegarla facilmente in modalità wireless a tablet e laptop.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all'offerta.

N.B. Ricordate di cliccare su Applica coupon 25€ prima di effettuare il pagamento.

