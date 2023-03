Quello delle soundbar da gaming è un mercato in costante crescita, che si sta affollando di prodotti, in verità, non sempre degni di nota, o spesso venduti a prezzi molto al di sopra di quella che è l’oggettiva qualità dei prodotti in questione. Per fortuna esistono eccezioni e, se si guarda specificatamente ai prodotti a marchio Trust, il rapporto qualità/prezzo è davvero interessante!

Ebbene, proprio nell’ambito dei prodotti Trust, vi segnaliamo oggi la presenza di uno sconto molto interessante, disponibile su Amazon, e sufficiente ad abbassare una soundbar da gaming quel tanto che basta da renderla acquistabile a soli 27,54€!

Di che stiamo parlando? Della splendida soundbar da gaming Trust GXT 620 Axon, un prodotto che, di per sé, viene già venduto ad un prezzo molto accessibile (34,99€ è il prezzo originale), ma che oggi potrà essere vostra con uno sconto del 17%, a cui si aggiunge anche un mini sconto al checkout, che abbassa il prezzo totale ai 27,54€ di cui sopra!

Compatta e dal design accattivante, la Trust GXT 620 Axon è una soundbar da gaming pensata per essere collagata al PC ma che, grazie alla sua connessione tramite jack audio, può virtualmente essere connessa a qualsiasi dispositivo, anche un televisore qualora, ad esempio, si abbia una console montata su di un piccolo televisore, con uno spazio non sufficiente per una soundbar “tradizionale”.

Capace di sprigionare una potenza di picco di 12 W, questa soundbar garantisce una buona qualità del suono e delle performance più che dignitose, specie considerando che parliamo di un prodotto compatto, alimentato tramite un semplice cavo USB.

Dulcis in fundo, il suo design è impreziosito da una sfiziosa illuminazione RGB arcobaleno, oltre che da una ghiera di controllo (anch’essa illuminata), che consente una regolazione semplice e rapida del volume.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina Amazon per l’acquisto del prodotto, con l’invito a provvedere subito a mettere questa soundbar nel carrello, prima che esso vada esaurito del tutto o, peggio, che l’offerta termini prematuramente.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!