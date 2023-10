Questa soundbar è perfetta per una postazione gaming e costa solo 22€!

Nonostante la Festa delle offerte Prime si sia conclusa la scorsa notte, il catalogo di Amazon continua a essere ricco di ottime offerte. Dopo avervi parlato di quelli che sono stati i prodotti più acquistati in queste giornate promozionali ci vogliamo concentrare su un prodotto in particolare, ovvero una soundbar che farà sicuramente impazzire tutti i videogiocatori.

La Trust Gaming GXT 620 Axon, una soundbar ultra compatta ma potente, è , per un ribasso del 34% rispetto al prezzo consigliato di 34,99€. Insomma, un vero affare, considerando che molte soundbar sul mercato arrivano a costare anche oltre 100,00€.

Trust Gaming GXT 620 Axon, chi dovrebbe acquistarla?

Questa soundbar rappresenta l'acquisto perfetto per chi ha poco spazio a disposizione sulla scrivania e, dunque, è alla ricerca di un modello compatto, senza che ciò vada a intaccare la qualità dell'audio. Il design sottile, infatti, vi permetterà di inserirla facilmente sotto un TV o un monitor, collegandola ai vostri dispositivi tramite il cavo jack a 3.5mm.

La maggior parte delle soundbar, infatti, ha una larghezza di almeno 60cm, rendendo difficile collocarle su di una scrivania, soprattutto se la postazione da gaming include anche console e periferiche come microfoni e stand per le cuffie. Questo modello di Trust, dunque, è un ottimo compromesso, specie perché spendendo poco più di 20 euro avrete a disposizione non solo una soundbar compatta, ma soprattutto capace di trasmettere un audio potente e persino dotata di illuminazione RGB.

Tornando a parlare del prezzo, grazie all'attuale promozione di Amazon potrete approfittare di uno degli importi più bassi a cui sia mai stata disponibile la Trust Gaming GXT 620 Axon. Il suo minimo storico, infatti, è stato di 18,99€ a luglio; dopodiché, il suo prezzo è salito a 29,90€, non scendendo più sotto la soglia dei 20,00€. L'offerta attiva in questo momento, dunque, rappresenta un ottimo compresso, che potrebbe non ripresentarsi per lo meno fino al Black Friday di novembre.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

