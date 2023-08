Se stavate cercando una soundbar da posizionare sotto al monitor per PC, evitando quindi di dover mettere due altoparlanti stereo frontali per migliorare l’audio, sappiate che tra le offerte della Amazon Gaming Week c’è anche la piccola Trust Arys. Questo modello si discosta da quelli tipici da salotto, vantando invece appena 42 cm di lunghezza e un peso inferiore al chilogrammo. Attualmente disponibile su Amazon a soli 20,99€, questa soundbar rappresenta un’opportunità da cogliere al volo.

L’elegante compattezza permette di posizionarla sotto qualsiasi monitor per PC, garantendo un’esperienza audio frontale e immersiva. L’offerta dovrebbe restare valida per alcuni giorni, vista la sua inclusione nella Amazon Gaming Week. Tuttavia, è consigliabile agire tempestivamente dato che in situazioni simili le scorte si esauriscono rapidamente. Questo risulta ancor più probabile considerando il prezzo accessibile di questa soundbar, che promette una qualità audio più che soddisfacente.

Essendo pensata per l’ascolto ravvicinato, la potenza di 12W sarà più che sufficiente per godere di un audio forte e di qualità. Il volume può essere regolato con precisione attraverso la pratica manovella frontale, illuminata attorno ai bordi per dare alla soundbar un aspetto ancora più bello, e soprattutto di poter regolare in maniera precisa il volume anche in scarsa illuminazione.

Un ulteriore vantaggio che la distingue da altri prodotti è la sua indipendenza dal classico cavo di alimentazione, comunemente richiesto dalle soundbar più potenti. Invece, per riprodurre un audio coinvolgente nella sua fascia di prezzo, è sufficiente un semplice cavo USB. A completare l’aspetto elegante vi è una griglia frontale in metallo, che non solo contribuisce al design raffinato, ma funge anche da protezione per gli altoparlanti da possibili urti accidentali che potrebbero danneggiarli.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!