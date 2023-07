Con le vacanze estive ormai prossime per molti di voi, potrebbe darsi che siate alla ricerca di una custodia per la vostra Nintendo Switch, così che possiate portare con voi in vacanza, che sia anche sotto l’ombrellone, la vostra fida console Nintendo. Certo, non tutti i prodotti sono all’altezza delle aspettative, ma se siete in cerca di un prodotto di qualità, che sia bello, funzionale e soprattutto certificato, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa splendida offerta promossa da eBay!

Sul portale, infatti, potrete acquistare una splendida custodia realizzata direttamente da Nintendo, ed a tema Zelda: Tears of the Kingdom, solida ed affidabile, ed anche splendidamente adornata da quello che è il particolare tema grafico che contraddistingue il gioco! Un prodotto originale e, per questo, certamente più affidabile rispetto alla concorrenza che, già dopo il lancio, è incominciato a lievitare vertiginosamente di prezzo, ma che su eBay può essere vostro ad appena 29,99€.

Progettata per poter contenere agevolmente ed in sicurezza qualsiasi versione di Nintendo Switch, compresa la più ingombrante edizione OLED, questa custodia ufficiale Nintendo è stata realizzata con una particolare attenzione ai materiali, specie per evitare che la console possa danneggiarsi, o anche solo graffiarsi, in quelle che sono le sue parti più delicate, come ad esempio i grilletti dei Joy-Con o lo schermo.

La fattura è ottima, così come il design, con un corpo di colore nero con dettagli in oro, ed una cerniera solida e resistente, capace di resistere anche ad eventuali strappi. Al suo interno, inoltre, questa custodia include persino una comoda pellicola protettiva, che potrete applicare liberamente (come no), sul display touch screen di Switch, così da proteggere la console da ulteriori danni accidentali allo schermo.

Insomma, parliamo di un prodotto davvero ben fatto, dal design sfizioso ed accattivante per chiunque ami il brand di The Legend of Zelda! Per questo, vi invitiamo ad acquistarlo subito, consultando la pagina eBay dedicata all’offerta prima che vada esaurito, o che l’offerta termini del tutto.

