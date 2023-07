Se state cercando delle cuffie gaming multipiattaforma dallo stile unico, dovreste considerare le Turtle Beach Recon 70, specialmente ora che Amazon le offre a soli 19,98€. A questo prezzo rappresentano un’ottima opzione, considerando che solitamente nella stessa fascia di prezzo si trovano cuffie di marche meno conosciute.

Turtle Beach è infatti una rinomata azienda nel settore delle periferiche per PC e non solo. Le Recon 70 funzionano su ogni piattaforma, dal PC alla Nintendo Switch, passando per le varie console Xbox e PlayStation. Ma c’è qualcosa di più che potrebbe incuriosirvi: lo stile e la colorazione, con un accattivante verde mimetico, conferiscono loro un aspetto camuffato.

Per meno di 20,00€ si potrebbe pensare che la qualità audio sia scadente, ma in realtà è più che soddisfacente, grazie agli altoparlanti da 40 mm. Dai bassi agli alti, le frequenze non presentano particolari squilibri che possano rovinare l’esperienza d’ascolto, pertanto sentitevi liberi di utilizzarle sia per le vostre sessioni di gioco, sia per i momenti di ascolto della vostra musica preferita.

La comunicazione è fondamentale durante le partite online, e le Turtle Beach Recon 70 non vi deluderanno neanche da questo punto di vista. Il loro microfono ribaltabile, rinomato per l’alta sensibilità, cattura la voce in modo chiaro e potente. Inoltre, potrete disattivare l’audio quando non preferite essere ascoltati alzando semplicemente il microfono.

Per una vestibilità comoda e una migliore resa dei bassi, i cuscinetti auricolari rivestiti in pelle sintetica isolano perfettamente le orecchie dai rumori esterni, permettendovi di godere una sorta di cancellazione del rumore passiva. Insomma, non indugiate troppo, anche perché queste Turtle Beach Recon 70 scendono molto raramente a meno di 20,00€.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

