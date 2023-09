Durante le sessioni di gioco, che sia per non disturbare i vostri familiari o coinquilini o per godere di un audio più immersivo, un paio di auricolari può tornare decisamente utile. Oggi vi consigliamo, però, non un semplice paio di auricolari, bensì un modello pensato appositamente per il gaming e dotati di design e tecnologie altamente innovative, ovvero i Logitech G Fits.

Questi auricolari, infatti, si modelleranno in base alla forma delle orecchie in soli 60 secondi, così da creare un adattamento personalizzato per offrirvi un audio incredibilmente avvolgente. Sono dotati poi della tecnologia LIGHTSPEED tipica dei prodotti Logitech, per cui godono di una connessione wireless rapida e a bassa latenza. La bella notizia? Sono in sconto su Amazon a soli 159,99€!

Logitech G Fits, chi dovrebbe acquistarli?

I Logitech G Fits sono ideali, ovviamente, per i videogiocatori, essendo progettati appositamente per il gaming, e in particolare a chi desidera godere di un audio molto più immersivo rispetto alle classiche cuffie over-ear. La cancellazione del rumore di un paio di auricolari, infatti, è nettamente migliore rispetto a quella delle cuffie con padiglione, e in questo modello è migliorata ulteriormente dalla vestibilità personalizzata.

Se volete giocare isolandovi completamente dal mondo esterno, dunque, questi auricolari fanno per voi, ed essendo compatibili con PC, Mac, PS5, PS4, Nintendo Switch, tablet e smartphone potrete sfruttarli non solo con tutte le vostre piattaforme di gioco durante il gaming, ma anche per ascoltare la musica e stare fuori casa. Con una spesa unica, quindi, potrete riprodurre qualsiasi cosa da ogni dispositivo, godendo di una lunga autonomia, allungabile ulteriormente con la custodia di ricarica.

Tornando al prezzo, invece, l’offerta attualmente in corso su Amazon è decisamente conveniente, dato che sino a pochi giorni fa il loro prezzo era di 205,00€. Nel corso degli ultimi mesi sono rimasi per lungo tempo stabili a 185,00€, senza scendere mai ai 159,99€, motivo per cui al termine di questa promozione difficilmente verranno scontati nuovamente nel futuro prossimo, salvo imprevedibili offerte del Black Friday 2023 che si terrà a novembre.

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

