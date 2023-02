Al di là delle nuove IP, che continuano comunque ad affollare il mercato dei videogiochi, esistono alcuni franchise che secondo alcuni utenti sono destinati a rimanere tra noi per sempre. Il sondaggio è stato lanciato su ResetEra, tramite un thread chiamato “Too big to fail”, ovvero “Troppo grandi per fallire”. I risultati di questa discussione sono però decisamente interessanti.

Il primo commento indica Pokémon come franchise immortale. Difficile dare torto all’utente in questione: il brand di casa Nintendo e Game Freak non è solamente un videogioco, ma un vero e proprio media franchise in grado di essersi evoluto, tanto da abbracciare campi come il gioco di carte collezionabili, gli accessori da cucina e il mondo televisivo, oltre che quello dei manga. I videogiochi sono dunque solamente una piccola (ma importante) parte del brand, che sembra davvero destinato a vivere per sempre.

Ci sono poi altri franchise che sono stati definiti troppo grandi per poter fallire. Tra questi troviamo Final Fantasy, Assassin’s Creed e Call of Duty. Difficile, in effetti, pensare che un giorno Ubisoft, Square Enix o Activision possano ritirare simili brand, soprattutto considerando quanto siano diventati importanti sia per i giocatori, sia per le società che le producono, almeno a livello monetario.

Attenzione però a non dare per scontato la sopravvivenza di questi franchise. FIFA, per esempio, è arrivato oramai alla sua conclusione, con l’edizione 2022/2023 che sarà proprio l’ultima targata EA Sports, che andrà a sostituire lo sportivo con una nuova produzione. Insomma, se è vero che tanti videogiochi sono troppo grandi per fallire, è anche vero che spesso succede l’impensabile. Forse è l’ennesima eccezione che conferma la regola, ma ovviamente è necessario tenere in considerazione tutte le ipotesi. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

Prima di salutarvi, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube.