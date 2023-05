L’11 giugno avremo finalmente l’opportunità di assistere allo Starfield Direct, un appuntamento che andrà in diretta subito dopo la conferenza Xbox Games Showcase. Il gioco di Bethesda Game Studios uscirà il 6 settembre 2023 e a quanto pare sono previste ben due periferiche Xbox completamente brandizzate.

(Exclusive) "Ogden" and "Orren" are the official name of the Starfield limited edition Xbox wireless controller and headset

Starfield Limited Edition Controller: €74.99/$79.99

Starfield Limited Edition Headset : €124.99/$124.99

Announced: June 11thhttps://t.co/ylJELxVH6v pic.twitter.com/QSlMJkNrCd

