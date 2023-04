ChatGPT può essere uno strumento veramente potente nelle mani di una mente creativa. Wyatt Cheng, game director di Blizzard Entertainment, ha voluto testare le capacità del servizio, cercando di creare un intero videogioco e condividendo poi il risultato sul suo canale YouTube personale.

Cheng ha chiesto a ChatGPT di aiutarlo a creare un gioco in stile Flappy Bird, e l’IA ha generato un piano in sei step per generarlo con Unity. Lo sviluppatore ha poi seguito i passaggi, limitandosi a incollare tutte le stringhe di codice fornite da ChatGPT. Un lavoro certamente impressionante, anche considerando il tempo che ci ha impiegato per realizzarlo, testimonianza che l’IA potrebbe presto diventare ben più che efficace nello sviluppo videoludico.

Flappy Bird non è il primo esperimento videoludico che gli sviluppatori hanno fatto con ChatGPT. Ammaar Reshi, design manager di Brex, ha sfruttato GPT-4, Midjourney e altri strumenti per creare uno space runner in 3D, ottenendo un risultato simile a SkyRoads, titolo per MS-DOS.

Che IA come ChatGPT rappresentino il futuro del gaming? Per ora è presto per dirlo, ma sarà sicuramente interessante seguire le vicende, noi non mancheremo di tenervi aggiornati sull’argomento.

