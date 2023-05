Come sarebbe uno sparatutto in prima persona con uno stile grafico che ricorda i cartoni animati Disney degli anni ’30? Certamente curioso e spettacolare e la prova proviene da Mouse, un FPS che punta forte sull’animazione vintage.

In questo titolo prestiamo i panni di un investigatore che dovrà farsi strada tra diversi nemici con le fattezze di topi malavitosi. Nonostante l’idea sembri semplice, in realtà dietro c’è molto lavoro artistico e soprattutto un’importante focus sul gameplay.

Oltre a sparare, infatti, il nostro protagonista potrà schivare, potenziare le proprie armi o abilità (sulla falsariga di Bioshock), scassinare cassaforti e molto altro. Insomma un bell’ibrido tra un comune sparatutto e un immersive sim.

Gli sviluppatori, Fumi Games, sono ancora ben lontani dalla release, ma promettono aggiornamenti continui e soprattutto un titolo che possa colpire sia per la componente visiva che per quella puramente legata al modello di gioco.

È evidente che il team di sviluppo voglia approfittare della scia di successo lasciata dal meraviglioso Cuphead, che grazie al suo stile grafico è riuscito a entrare nelle case di milioni di giocatori, il tutto nonostante una difficoltà decisamente sopra la media. Chissà se questo Mouse riuscirà nell’intento di raggiungere una qualità importante come lo è stato per il videogioco 2D canadese. Lo scopriremo solo quando uscirà, per il momento non possiamo fare altro che attendere nuove informazioni, con tanto di curiosità.