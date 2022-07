L’impatto di Metal Gear Solid nel mondo dei videogiochi non si discute. L’opera di Hideo Kojima ha influenzato così tanto l’industria che a ogni nuovo lavoro del game designer si scatena una corsa per poterlo giocare. Il franchise basato sulla guerra ha infatti lanciato l’autore nell’olimpo dei mostri sacri di questa industria e ha ispirato tante delle nuove figure professionali che stanno emergendo nel corso di questi anni. Qualcuno ha però deciso di realizzare un tributo all’iconico primo gioco della serie ed è una vera e propria lettera d’amore nei confronti del titolo che debuttò su PS1.

Il nome del gioco è Covert Critter ed è stato realizzato da due sviluppatori indipendenti. Si tratta di un vero e proprio richiamo a Metal Gear Solid: dalla grafica, realizzata in pieno stile PlayStation, fino ovviamente al materiale “marketing”, come la cover art. A differenza del gioco di Kojima, però, in Covert Critter non impersoniamo un soldato altamente addestrato, bensì una lucertola, che deve infiltrarsi all’interno del GEKO Research Facility per evitare il lancio di un ordigno nucleare. I nemici? Delle aquile antropomorfe.

Covert Critter è stato realizzato da due persone in appena 12 giorni ed è disponibile su Itch.io, il sito web che distribuisce giochi indipendenti a pagamento e gratuitamente. “Siamo due sviluppatori appassionati, che amano i giochi stealth dal sapore retrò, i poligoni anni ’90 e cerchiamo di realizzare giochi al meglio di come possono essere”, le parole dichiarate dal team di sviluppo sulla pagina del gioco.

I commenti sono piuttosto positivi: tanti fan hanno amato questo breve tributo a Metal Gear Solid. Se volete provarlo anche voi, il nostro consiglio è quello di scaricare al più presto il gioco visitando questo indirizzo. Attenzione però: il supporto al controller ancora non c’è, dunque dovrete provarlo necessariamente con mouse e tastiera, in attesa ovviamente dell’update che lo renderà compatibile.