Siamo al secondo giorno del Prime Day autunnale, e le offerte per i prodotti gaming sono tutt’altro che finite: sono moltissimi gli articoli tra tastiere, mouse e cuffie in sconto anche fino al 50%.

In particolare, tra i vari ribassi presenti su Amazon c’è l’headset GXT 488 Forze-B di Trust Gaming, che è attualmente in offerta a 27,99€. Considerando che il prezzo originario è 49,99€, si tratta di uno sconto del 44% che rende l’articolo veramente immperdibile.

L’headset GXT 488 Forze-B è compatibile con PlayStation 4 e PlaySation 5, per le quali è provvisto di licenza ufficiale. Vi basterà infatti collegarlo al controller Dualshock 4 o Dualsense attraverso il cavo dedicato e potrete iniziare a utilizzarlo subito, connettendovi con i vostri amici.

Le cuffie sono pensate per il massimo comfort, dato che presentano dei morbidi cuscinetti over-ear che non vi daranno fastidio anche dopo lunghe sessioni di gaming. I driver cuffia sono da 50 mm e vi permetteranno di ascoltare i vostri giochi preferiti in modo nitido e potente.

Il microfono è pieghevole, cosicché non vi dia fastidio quando non lo state usando, e ha un archetto rinforzato che lo rende resistente e duraturo. Nella parte finale è posto invece un filtro pop per rendere qualsiasi comunicazione con i vostri amici chiara e senza rumori di disturbo. Infine, nel cavo è presente un telecomando integrato per regolare il volume delle cuffie e l’esclusione audio del microfono.

L’headset è al momento disponibile su Amazon in tre colori: nero, blu e grigio. Non ci resta dunque che rimandarvi direttamente alla pagina Amazon dedicata a questo sconto, con l’invito ad approfittare subito dell’offerta, visto che non ci è dato sapere quando essa terminerà, né a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

