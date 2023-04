Se state pensando di immergervi nel mondo dello streaming, saprete che essere dotati di un buon microfono è fondamentale per avere successo. La qualità della vostra voce è, infatti, tra gli elementi più importanti durante le live, e al tal proposito vi consigliamo un ottimo prodotto entry level, disponibile a soli 22,00€ su Amazon!

Stiamo parlando del mini microfono di marchio Amazon Basics, solitamente venduto a 39,12€ ma oggi protagonista di un doppio sconto. Oltre al ribasso del 6% proposto dallo store, potrete anche applicare un ulteriore coupon del 40% prima di inserire l’articolo nel carrello, arrivando così a pagarlo solamente 22,00€!

Il mini microfono a condensatore Amazon Basics vi fornirà risultati di registrazione professionali grazie al pick-up unidirezionale. Potrete, dunque, utilizzarlo per svolgere live streaming, video YouTube e podcast, ma anche semplicemente per trasmettere la vostra voce in modo chiaro e cristallino durante videochiamate e meeting.

Potrete iniziare a utilizzare il microfono appena tirato fuori dalla scatola, dato che grazie alla connessione plug & play vi basterà collegare l’USB al vostro computer, senza dover installare alcun driver. Inoltre, il treppiede regolabile e il cavo lungo ben 1,49 metri vi permetteranno di posizionarlo come meglio desiderate nella vostra scrivania, garantendovi la massima comodità durante la registrazione.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto del microfono Amazon Basics, rimandandovi alla pagina dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

