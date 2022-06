Il mercato degli hardware PC portatili sta tornando prepotentemente in voga. Oltre alla più recente Steam Deck, non possiamo non notare anche Nintendo Switch che, sebbene sia di fatto una console ibrida, propone ai videogiocatori anche il gioco in portabilità. In tutto questo è il mercato cinese a puntare molto forte, e di recente c’è un nuovo contendente chiamato AOKZOE che sembra star già mostrando i muscoli su tutta una serie di videogiochi del momento.

La compagnia cinese AOKZOE ci ha mostrato il proprio PC portatile che monta un processore Ryzen 6800U di AMD. Questa è l’ultima APU mobile con core Zen3 x86 a 8 core e grafica integrata RDNA2 a 12 core. Della console sono già state annunciate diverse versioni con design differenti e con Ryzen 6800U, ma il video con cui si è presentato l’hardware portatile di AOKZOE è uno dei primi prototipi che mostrano questa potente APU in azione.

Come possiamo vedere nel video pubblicato in rete qualche ora fa, è possibile visionare il nuovo hardware portatile di AOKZOE in azione con dei brevi video di gameplay su alcuni dei giochi più recenti come Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077, Elden Ring e Monster Hunter World. All’interno del video mancano i dettagli sulle impostazioni grafiche dei giochi e non viene menzionata nemmeno la risoluzione del gameplay, ma si può notare come la risoluzione dello schermo sia di 1920 × 1200.

Nel video, però, possiamo vedere come in Forza Horizon 5 e Monster Hunter World l’APU offre un gameplay a oltre 100 FPS, mentre nelle fasi di gioco con Cyberpunk e Elden Ring l’hardware arriva a toccare i circa 60 FPS. Si tratta senza ombra di dubbio di prestazioni molto buone, soprattutto se si pensa che parliamo di un dispositivo non estremamente potente, e questo framerate potrebbe aumentare sensibilmente se andiamo a considerare i potenziali guadagni dalle tecnologie FSR/RSR.