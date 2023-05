Se avete giocato Phasmophobia sapete che cosa significhi divertirsi spaventandosi con i propri amici. Il livello nel prossimo futuro, però, promette di essere ancora più realistico e incredibile.

Paranormal Tales è un videogioco horror sviluppato in Unreal Engine 5 e come il già tanto chiacchierato Unrecord, punta su un realismo senza precedenti, sia per merito di un impatto visivo fotorealistico sia per l’utilizzo di una telecamera di movimento basata sulla “bodycam”. I diversi personaggi, infatti, saranno “armati” solo di smartphone e telecamere che, sulla falsariga di Blair Witch, si ritroveranno in diverse spaventose situazioni.

Il gioco di Digital Cybercherries non ha ancora data di rilascio ufficiale, ma ci auguriamo di vederlo presto in maniera un po’ più chiara per effettivamente renderci conto delle reali qualità dell’esperienza. Questo primo video, senza dubbio, ha stimolato molto il nostro interesse e solo il pensiero di poterlo giocare in realtà virtuale, accresce certamente la voglia di provarlo.

Cosa ne pensate di questo videogioco? Pensate possa essere una buona alternativa al popolare Phasmophobia?