Questo volto in Unreal Engine 5 è indistinguibile dalla realtà! Il fotorealismo è qui

Da quando è stato annunciato l’Unreal Engine 5, non siamo ancora riusciti a vederne il vero potenziale applicato ai videogiochi. La bellissima tech demo mostrata durante l’annuncio ha saputo lasciarci a bocca aperta, ma ad oggi l’implementazione del nuovo motore grafico di Epic Games non è ancora cosa comune, anzi il contrario. Ogni tanto, però, il motore mostra i propri muscoli e ci lascia sempre più allibiti per le grandissime potenzialità messe in mostra.

Su Reddit è ora apparso un nuovo software chiamato ZRT Face Trainer, il quale consente agli sviluppatori e agli animatori di realizzare e digitalizzare espressioni facciali dinamiche in tempo reale. Online è stato pubblicato un video di una versione dimostrativa del programma che utilizza il motore Unreal Engine 5 e la realizzazione del tutto ha lasciato parecchi utenti letteralmente senza parole.

Il volto che vediamo nel breve video è indistinguibile dalla realtà, con un dettaglio non solo nelle texture ma anche delle animazioni facciali che lascia sbalorditi. Il software attinge da un database di oltre 15 TB di dati scansionati in 4D e una serie di modelli che possono girare sul programma in tempo reale. Il software è entrato in accesso anticipato oggi e sul sito web è possibile mettersi in lista d’attesa per l’utilizzo di questa nuova interessantissima tecnologia.

Come potete vedere dal video pubblicato qua sopra, le animazioni facciali sono a tutti gli effetti realistiche al massimo. Sembra quindi che sia stato fatto un gigantesco passo in avanti verso il fotorealismo.