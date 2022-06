Dopo il successo della prima edizione, Quickload ritorna. Si tratta del programma italiano di accelerazine dedicato a tutte le start up europee del settore gaming, ideato da OGR (Officine Grandi Riparazioni), 34BigThings e Microsoft con ID@Xbox. In palio 10 milioni di Euero per tutte le start up che risulteranno vincitrici del bando.

Arrivato alla sua seconda edizione, Valerio Di Donato (CEO di 34BigThings) ha dichiarato quale sarà l’obiettivo di Quickload. “Il nostro obiettivo per la seconda edizione del programma è quello di aumentare le opportunità per le nostre startup ampliando la nostra rete di investimenti. Gestendo direttamente il fondo stanziato da Saber Interactive, saremo in grado di fare la differenza nello sviluppo del settore gaming in questo Paese”, le parole di Di Donato contenute nel comunicato stampa dell’iniziativa. Esattamente come nella prima edizione, le startup che verranno selezionate beneficeranno di un programma di mentorship individuale incentrato sulla leadership e sulla creazione di una cultura aziendale, risorse necessarie per poter gestire il progetto durante i 6 mesi in cui lavoreranno presso l’OGR Tech, hub tecnologico dedicato a innovazione e networking di OGR Torino.

“La prima edizione di Quickload ha evidenziato quanto l’ambito gaming rappresenti un’interessante verticale per l’innovazione tecnologica e la crescita delle imprese, ma soprattutto una chiave per interpretare e affrontare le sfide della contemporaneità – che si sia ‘giocatori’ o meno”, le parole di Massimo Lapucci, CEO di OGR Torino. “Grazie alla partnership con Microsoft e al nuovo fondo di investimento guidato da Saber Interactive, la seconda edizione del programma segue una direzione chiara: il potere del gioco può cambiare in meglio il nostro futuro. Grazie a progetti che fanno leva sulla narrazione per promuovere l’apprendimento e che creano nuovi paradigmi a favore dell’inclusione sociale, il gioco stesso, oggi, è pronto a salire di livello”.

Le candidature per i progetti sono aperte dal 25 luglio al 30 settembre 2022 e potranno essere inviate a questo indirizzo. Questa volta, a fianco delle realtà organizzatrici, ci sarà appunto anche Saber Interactive. I progetti selezionati, infatti, avranno la possibilità di essere distribuiti dall’editore americano, un publisher di caratura mondiale che ha pubblicato diversi giochi tra cui SnowRunner, Evil Dead: The Game, Redout 2 e World War Z.

La nuova edizione di Quickload potrà anche contare su alcune nuove collaborazioni. La prima è con Catheon Gaming, Web3 Publishing partner del programma. Seguono poi WePlay Ventures, società di venture capital focalizzata su tutto il settore del gaming ed Envent Capital Markets, investment banking firm. Nuovi partner saranno però annunciato nel corso del 2023.