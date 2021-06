R Type: lo storico shooter spaziale diventa un Game & Watch gratis

Nela longeva storia del genere degli shooter spaziali con le navicelle, la saga di R Type è senza ombra di dubbio una delle più amate dagli appassionati. La saga nata a fine anni ’80 continua a ricevere sequel e nuovi capitoli, e la community non può che esserne più felice. Ora, completamente in modo inaspettato, è apparsa online una nuova curiosissima versione del classico shooter spaziale che attirerà sicuramente i fan dell’IP.

Parliamo di R&WATCH DOBTOPUS, ovvero una trasposizione del primo storico R Type in versione Game & Watch. Il progetto è stato creato da uno sviluppatore appassionato della saga di fine anni ’80 e della console/orologio digitale Nintendo. Il risultato è davvero affascinante e soprattutto gratuito, infatti, chiunque può accedere alla pagina dedicata al progetto sul sito ITCH.IO e premere play per giocare a questo storico titolo in una veste retrò completamente nuova.

Esattamente come i titoli per Game & Watch, in questa versione di R Type si potrà giocare solamente ad una piccola porzione del gioco originale. Nello specifico, ve la dovrete vedere con il primo boss del capitolo che esordì nel 1987 nelle sale giochi di un po’ tutto il mondo. Questo genere di piccole e brevi esperienze erano all’ordine del giorno sulla console targata Nintendo, la quale all’epoca stava muovendo i suoi primi passi all’interno dell’industria delle console portatili.

Il risultato di questo esperimento è sicuramente affascinante, soprattutto per il design visivo vintage che regala una console come il Game & Watch con il suo iconico schermo a colori verde e nero. Se invece siete alla ricerca di un R Type più moderno, vi ricordiamo che è da poco uscito il capitolo Final 2, che riporta in auge una delle saghe videoludiche più amate dell’intera storia del medium.