Il 2022 è stato un anno ricco di grandi esperienze videoludiche molto diverse tra di loro. In questi giorni non si sta facendo altro che parlare del recente God of War Ragnarok, ma oltre alla grandi esperienze tripla A, l’anno che sta ormai volgendo al termine ci ha regalato anche una serie di sorprese degne di nota. Tra queste c’è anche Raft, il survival che su PC ha finalmente raggiunto il rilascio della sua versione 1.0 proprio qualche mese fa.

Fin da quando Raft ha raggiunto la sua versione definitiva, il team di sviluppo è subito stato tempestato di richieste relative alla versione console del gioco. Il noto survival è andato incontro a un più che discreto successo su PC, e questo ha permesso al titolo di arrivare anche agli occhi dei giocatori console. Ora, a distanza di mesi dal lancio della versione 1.0, il team di Redbeet Interactive ha fatto un annuncio relativo alle versione console del titolo.

L’annuncio è arrivato sia su Twitter che sulla pagina ufficiale del gioco su Steam, seguito da una serie di dichiarazioni ufficiali relativi all’uscita di alcuni peluche del gioco. Oltre a ciò, il team di sviluppo ha confermato di essere attualmente al lavoro sulla versione console di Raft. L’obbiettivo è rilasciale il survival su quante più piattaforme possibili, ma ad oggi lo studio ha ancora molto lavoro da fare.

Hello Rafters!

We are happy to announce we are actively working on getting Raft onto consoles! Read more about it here: https://t.co/lCKtzdCe6U

Also, don't forget to pick up your limited edition Raft plushie right here: https://t.co/S0vMnDiXLD pic.twitter.com/0H9HvOOnqS

— Raft (@RaftSurvivaGame) November 4, 2022