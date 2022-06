Non tutti si ricorderanno di Raft, un survival in prima persona uscito diversi anni fa in accesso anticipato in cui i giocatori dovevano costruire e migliorare la propria zattera e viaggiare per l’oceano. Dopo un periodo passato tra early access e diversi aggiornamenti, di recente il titolo ha visto la luce in versione 1.0 a ridosso dell’inizio dei saldi estivi di Steam. Questa combo ha permesso al titolo di fare il botto, diventando ben presto non solo uno dei videogiochi più acquistati su Steam, ma anche uno dei più giocati di questo periodo.

Raft è il primo gioco dei ragazzi di Redbeet Interactive ad essere stato rilasciato su Steam, con il team che ha da poco pubblicato il gioco completo in concomitanza con l’ultimo aggiornamento alla versione 1.0, il quale è stato chiamato “The Final Chapter”. Tutto ciò è avvenuto solo una settimana fa, lasciando il gioco salpare definitivamente per nuove avventure. Questa notizia ha entusiasmato i fan dei survival, i quali stanno letteralmente invadendo il mondo di gioco.

Spinto anche da uno sconto tramite i saldi estivi, il gioco è presto diventato uno dei più venduti su Steam. La piattaforma SteamDB, inoltre, ci dice che Raft ha già superato un numero massimo di giocatori simultanei che va ben oltre i 100.000 giocatori, e tale numero è in continua ascesa. Il nuovo aggiornamento aggiunge tre nuove ambientazioni principali da esplorare e una revisione della storia del gioco che fornisce ai giocatori un’esperienza narrativa chiara e coinvolgente.

Il debutto ufficiale di Raft sta sorprendendo molti giocatori, ma per vedere se questo survival riuscirà ad affermarsi come un fenomeno servirà aspettare qualche settimana, se non addirittura qualche mese. I numeri in costante ascesa lasciano segni positivi, e i giocatori per il momento sono stati ammaliati dal mondo acquatico e misterioso che i ragazzi di Redbeet Interactive hanno confezionato.