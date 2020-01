Ragazzo ha una crisi, compagna di gioco online lo salva da 8000 Km di distanza

Quando si va a parlare del panorama videoludico, spesso e volentieri gli argomenti più diffusi riguardano le future uscite o la fama dominante di un certo prodotto. Tuttavia al di fuori di queste storie comuni, tante volte il mondo videoludico regala situazioni a dir poco al limite dell’incredibile. Ormai sappiamo quanto il fenomeno del “gioco online” oggi come oggi risulti comune tra i giovani di tutto il mondo. Proprio la possibilità di interagire con qualcuno (anche a distanza di Km) rende possibile miracoli come quello che stiamo per raccontarvi.

Dia Lathora è una videogiocatrice texana di 20 anni che spende il suo tempo libero videogiocando online. Grazie a questa sua passione la ragazza è riuscita a legare con tantissime persone del proprio clan, dando vita a vere e proprie amicizie. Tra queste è da menzionare anche Aiden, un ragazzo inglese di 17 anni con quale la ragazza texana ha legato tantissimo grazie alle sessioni di gioco online.

I videogame online sono parte del quotidiano di molti giovani

Durante le scorse giornate Dia Lathora è riuscita a evitare la morte dell’amico. La ragazza infatti, durante la solita sessione di gioco con Aiden, ha notato un comportamento strano di quest’ultimo. Il ragazzo ha smesso all’improvviso di rispondere e la giovane si è quindi seriamente preoccupata.

Ad avvisare i giusti soccorsi è stata proprio la giocatrice texana che, pur trovandosi a 8000 Km di distanza, è riuscita comunque a rintracciare i numeri corretti da chiamare. Il ragazzo è stato trovato privo di coscienza nella propria cameretta. I genitori di Aiden sono rimasti colpiti dall’accaduto non essendosi accorti minimamente della crisi del figlio. Non è ancora chiaro cosa avrebbe scatenato la crisi nel ragazzo ma stando alle informazioni rilasciate Aiden soffre della Sindrome di Asperger e di ADHD: non è la prima volta che ha una crisi di questo tipo, inoltre.

Sicuramente una storia molto particolare che grazie al potere dell'amicizia (e della connessione cablata) ha avuto una conclusione non tragica.