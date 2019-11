Rage 2: in arrivo un’espansione a tema Halloween

A breve è in arrivo su Rage 2 Terrormania, nuova espansione per il titolo di id Software e Avalanche Studios a tema Halloween.

Anche in Rage 2, seppur con un discreto ritardo, si festeggia Halloween: Bethesda ha infatti annunciato una nuova espansione per il frenetico titolo di Avalanche e id Software ispirata alla celebre festività. TerrorMania, questo il nome del DLC in questione, sbarcherà sul titolo il prossimo 14 novembre e promette di portare una lugubre atmosfera all’interno dello scanzonato ed apocalittico mondo dell’opera.

L’espansione ci doterà di una nuova arma, una spada capace di aprire portali tra le varie dimensioni, e ci metterà di fronte ad un’invasione scheletrica. Sarà inoltre possibile visitare Wellspring (Hellspring), la Città incolta (Città d’ossa) e una serie di nuove zone come le Isole Galleggianti e l’ospedale.

TerrorMania può essere acquistata direttamente dallo store del titolo a 5 euro o 500 crediti RAGE ed è inoltre presente un pacchetto deluxe da 17,50 euro o 1750 crediti RAGE contenente, oltre al DLC, la missione Il dio della morte e le skin Mietitore per fucile d’assalto, Celebrità della Zona per la Phoenix e monster truck mutante.

Recentemente Rage 2 ha inoltre ricevuto un’altra espansione, L’Avvento dei Fantasmi. Un DLC abbastanza interessante che, come riporta la nostra recensione: “si concentra su una nuova trama della durata di circa tre ore a una difficoltà non troppo impegnativa. La struttura open world del titolo è rimasta immutata e nonostante gli sforzi rimane ancora oggi l’elemento che non riesce a incidere come dovrebbe: alla quantità di attività infatti non si accompagna anche una qualità tale da giustificare un lungo tempo di permanenza tra le rovine della Città incolta. L’introduzione di una nuova fazione nemica però permette ancora una volta al gameplay più votato all’azione di emergere in tutta la sua furia e bellezza. ”

Che ne pensate di questa notizia e della nuova espansione Terrormania? Avete già giocato a Rage 2 o state prima aspettando qualche particolare offerta per il titolo? Fateci sapere che ne pensate del titolo di Bethesda direttamente nei commenti!