RAGE 2 non sarà disponibile su Steam ma solo sul launcher Bethesda?

RAGE 2, sviluppato da id Sofware e Avalanche Studios, potrebbe essere il prossimo gioco Bethesda a non rendersi disponibile su Steam. Ci sono vari segnali che puntano in direzione di un rilascio esclusivo sul Launcher Bethesda, chiaramente per quanto riguarda la versione PC.

Alcuni venditori, come Green Man Gaming e Fanatical, hanno segnalato come piattaforma “Bethesda”. Il secondo sito, inoltre, ha inserito nella descrizione del gioco il seguente testo: “Attenzione, la chiave fornita è una chiave Bethesda.net, non una Steam”. Inoltre, manca una qualsiasi scritta “Steam DRM” e il gioco può già essere preordinato sullo store ufficiale Bethesda.

Ovviamente l’indizio più sospetto viene da Steam stesso, il quale non propone in lista RAGE 2. Bethesda deve ancora confermare o smentire la questione, ma certamente tutto sembra puntare verso un lancio esclusivo.

È comprensibile che Bethesda preferisca gestire una propria opera tramite il proprio Launcher, ma dovremo vedere come gli utenti reagiranno alla mancanza del videogioco su Steam. La piattaforma Valve si sta imbattendo in un numero sempre maggiore di concorrenti (Epic Games Store, ad esempio) ma rimane la più utilizzata.

Non ci resta che attendere informazioni ufficiali da parte della casa madre di Fallout. Voi cosa ne pensate? Sarebbe un problema non acquistare il gioco su Steam?