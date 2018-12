Rage 2: nuovo trailer ai The Game Awards 2018

Era stato ampiamente annunciato ma, in mezzo alle molte potenziali sorprese della serata, era forse passato un po’ in sordina. Noi non ci eravamo affatto dimenticato di lui e, anzi, non vedevamo l’ora di scoprire qualcosa di nuovo. Stiamo ovviamente parlando di Rage 2, il nuovo gioco di id Software e Avalanche Studios.

Presentato con un teaser su Twitter, il nuovo filmato dello sparatutto in prima persona ad ambientazione post apocalittica è apparso sul palco dei The Game Awards 2018 dimostrando grande solidità. Non perdiamo tempo però e vediamolo subito.

Tanta azione a schermo, senza limite al gore, è innegabile: dopotutto è proprio quello che ci aspettavamo. Cosa ne pensate? Pare che ci sarà molto con cui divertirsi. Siete già pronti a invadere le terre post apocalittiche di Rage 2?