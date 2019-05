RAGE 2: primo in UK, eppure vende molto meno del primo capitolo

Nonostante RAGE 2 sia arrivato da poco sul mercato ha già conquistato il primo posto nella classifica UK. Ma i dati di vendita non sono come il primo RAGE.

Nelle ultime settimane del mese di aprile a dominare le classifiche di vendita inglesi è stato senza dubbio Days Gone. Nella settimana appena conclusa, la nuova IP esclusiva Sony ha dovuto lasciare il suo primo posto ad altri giochi arrivati da poco sul mercato. Il primo posto adesso viene riempito da un altro titolo a sfondo post apocalittico, con un gameplay totalmente diverso, frenetico e decisamente pazzo. Siamo parlando di RAGE 2.

Arrivato solamente il 14 di maggio, RAGE 2 è riuscito a scalare la classifica dei giochi più venduti arrivando fino alla vetta. Ma le vendite del sequel non sono arrivate a eguagliare le cifre del primo RAGE. Il nuovo titolo targato Bethesda è riuscito a vendere solamente un quarto di quello che è riuscito a fare il precedente. RAGE 2 è riuscito a registrare nel Regno Unito una vendita su PlayStation 4 di circa il 57% rispetto al 38% su Xbox One e il 5% su PC, che ha venduto la maggior parte delle copie su Steam. Poco sotto vi mostriamo una lista dei giochi più venduti della settimana conclusa il 18 maggio.

Top 10 giochi più venduti nel Regno Unito:

RAGE 2 Days Gone FIFA 19 Mortal Kombat 11 Red Dead Redemption II Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto V Tom Clancy’s The Division 2 A Plague’s Tale: Innocence New Super Mario Bros. U

Da notare anche una nuova entrata nella classifica in questione, ovvero A Plague’s Tale: Innocence, il nuovo gioco sviluppato dalla software house Asobo Studios e pubblicato da Focus Home Interactive che arriva direttamente al 9° posto. Nella top 40 dei giochi più venduti invece è possibile trovare anche il ritorno di Sea of Thieves, grazie soprattutto al suo nuovo aggiornamento e all’incursione nell’edizione solo digitale di Xbox One.

Cosa ne pensate della lista dei giochi più venduti? Credete che qualche altro gioco meriti di entrare nella top 10?