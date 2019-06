Rainbow Six Siege: Operation Phantom Sight mostrato in un trailer

Rainbow Six Siege arriva alla stagione Operation Phantom Sight, che si mette in mostra con il nuovo trailer dell'E3 2019: Clutch Royale. Ecco il video.

L’E3 2019 è finalmente arrivato alla conferenza di Ubisoft. Dopo essere partita in grande stile con la presentazione di Watch Dogs Legion, è venuto il turno di Rainbow Six Siege. La società francese ha presentato la nuova stagione in arrivo, Operation Phantom Sight (in arrivo domani), con tanto di trailer che potete vedere poco sotto. La nuova stagione introdurrà ovviamente nuovi operatori e una nuova mappa che ci metterà alla prova sia come singoli giocatori che come gruppo.

Possiamo vedere il trailer di Clutch Royale qui sotto.

Diteci, cosa ne pensate di questo trailer? Rainbow Six Siege continua a divertirvi dopo tutto questo tempo, oppure sentite il bisogno di qualcosa di nuovo?